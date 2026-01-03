¡ÖÈþ°Õ¼±¹â¤¤¡×¥³¥ó¥µ¥Ð½÷Áõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤¬ÈäÏª¤·¤¿½÷Áõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£12·î29Æü¤ËÏ»ËÜÌÚ¤ÎYOSHIMOTO ROPPONGI THEATER¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¤¥ÖÇ¯ËöSP¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥·¥¢¥¿¡¼·à¾ì¤Ç¥³¥ó¥ÈÇ¼¤á¤¢¤ê¤¬¤È¤¥¤Í¤§ ¥Ð¥Ã¥Á¥ê º£ÅÙ¤Ï ¹È¤È¤«¤â¤Ò¤­¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤ËÃãÈ±¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÄó¤²¤¿¥³¥ó¥µ¥Ð¥³¡¼¥Ç¤Î½÷