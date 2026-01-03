拡声器でサポーターに直接「本日入籍しました」サッカー皇后杯決勝の試合後にサポーターの前で?衝撃の結婚報告?を行った選手に注目が集まっている。「このたび、渡邊真衣選手が2026年1月1日に入籍いたしましたので、お知らせいたします」とサンフレッチェ広島レジーナの公式XがMF渡邊真衣の結婚を発表。渡邊も「私事ではありますが、このたび入籍いたしました。入籍日に皇后杯初優勝することができ、とても嬉しく思います。2人