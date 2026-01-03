1月3日午後、浜松市内の住宅の壁を焼く火事がありました。自宅内にあった祭壇のろうそくが倒れ、近くにあった松ぼっくりに燃え移ったことがきっかけでした。 警察や消防によりますと、3日午後2時過ぎ、浜松市中央区入野町の住宅に住む人から「家の中が燃えた。火は消えている」と119番通報がありました。火はペルー国籍の50代男性が住む家の壁を焼き、すぐに消し止められました。 警察によりますと、男性宅内にある祭壇の