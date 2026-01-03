お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（32）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。生まれた日にちで占われた金運で1位となった。シウマ氏は29日生まれのケムリについて「本当にすごくいいです。王様、キングの気質をまとっています。2026年は周りの人の協力とか老若男女問わず周りが助けてくれますっていうくらいすごく高い運気になっていきます。仕事面では1人でMCに挑戦。苦手だなって思って