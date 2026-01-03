全日本プロレス３日の後楽園ホール大会で関本大介（４４）が、芦野祥太郎（３５）を破りＧＡＯＲＡＴＶチャンピオンシップの第３２代王者に輝いた。昨年１２月の後楽園大会で２人の遺恨はぼっ発し、この日決戦となった。試合では肉と肉がぶつかり合う激しいパワーファイトを展開。両者ダウンする攻防の果てに、関本は芦野からアンクルホールドで足を捕らえられる。キックで脱しようとするも体を回転させられ、うまくさばかれて