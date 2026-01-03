今シーズン１番の強い寒気の影響で、３日は岡山県北部を中心に寒い一日となりました。気象台によりますと、正午までに真庭市上長田で46センチ、津山で22センチの積雪を観測しました。 また、真庭市久世で今季最低となるマイナス3.7度を記録、岡山マイナス1.9度など、岡山県の13地点で真冬並みの寒さとなりました。 JR因美線は雪などの影響で、津山～智頭（鳥取県）間でほぼ運転を見合わせたり、取り止めたりし