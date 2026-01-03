大相撲の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が３日、千葉・松戸市の部屋で、今年初めての稽古を行った。基礎運動などで汗を流し、初場所（１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて調整した。年末は１２月３１日まで稽古し、元日は部屋での新年のあいさつの後、同市内の松戸霊苑に眠る祖父で先代の佐渡ケ嶽親方（元横綱・琴桜）の墓参りへも行ったという。新しい年が始まり「年の始めだなという感覚はあるが、場所は同じ間隔で続いている」