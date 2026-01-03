◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）関東学生連合で７区に出走した東大４年・秋吉拓真は、２度目となる連合チームでの箱根路を笑顔で振り返った。「沿道に大勢の人がいて、ずっと声援を受けて走ることができて、本当に楽しかったという思いがまず率直にあります」区間４位相当の１時間２分５３秒と好走した