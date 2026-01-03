おしゃれなショップが立ち並ぶ東京・銀座。12月、その一等地にある長野県のアンテナショップ「銀座NAGANO」で開かれていたのは、「昆虫食トーク＆試食の会」だった。＊＊＊【写真を見る】お寿司やサラダ、ケーキ、チーズフォンデュ…冬のご馳走が「むしざんまい！」／ドキッ！昆虫だらけのクリスマス会の様子もこの日は、昆虫食研究の第一人者で、長野県出身の内山昭一氏が理事を務める「NPO法人昆虫食普及ネットワーク」主