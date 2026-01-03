■第34回全日本高等学校女子サッカー選手権3回戦（3日、兵庫）【組み合わせ一覧】全日本高校女子サッカー組み合わせ決定！12月29日開幕未来のなでしこたちが高校女子ナンバーワンを目指す『高校女子サッカー』の3回戦の8試合が行われ、ベスト8が出揃った。史上初の4連覇を目指す藤枝順心（静岡?）は佐久長聖（長野県）に3−0で快勝し、7大会連続のベスト8入りを果たした。前回大会準優勝の神村学園（鹿児島）も大阪学芸（大阪府?）