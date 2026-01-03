「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）オープン参加の関東学生連合、秋吉拓真（東大４年）は７区を走り、１時間２分５３秒で、区間４位相当の好走を見せた。昨年６月のルール変更により、２大会連続で大舞台を経験した秋吉は「目標は区間優勝相当だったので、全然及ばなかったのは悔しいですね。その中でも全力を尽くせたのは良かった」と振り返った。東大陸上部での４年間を「箱根駅伝に出ますと言って