FRUITS ZIPPERの月足天音（26）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。イメージカラーの赤が金運との相性がよくないことを占われた。シウマ氏の占いによると、月足が生まれた26日生まれは「どん底です」と占われた。シウマ氏は「間違った情報をうのみにしてしまって、それをそのまま周りの人に伝えてトラブルの原因につながっていきやすい。本当にいろんなものにだまされてしまうっていう可能性が