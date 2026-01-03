1月3日、B1西地区の広島ドラゴンフライズは、右膝外側半月板損傷で負傷離脱した佐藤涼成が手術を受け、全治6カ月と診断されたことを発表した。 現在22歳の佐藤は、175センチ86キロのポイントガード。昨年9月に白鷗大学を退学し、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」開幕前に広島へ加入した。開幕から25試合に出場し1試合平均6.1得点2.0リバウンド2.7アシストを記録していたものの、第16節の滋賀