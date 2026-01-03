（台北中央社）外交部（外務省）は2日、民間に委託した世論調査の結果を発表し、72.5％の回答者が「中国よりも日本に好感を持っている」と答えたことが分かった。高市早苗首相の「台湾有事」に関する発言についても、67.9％が支持すると回答した。2024年5月に発足した頼清徳（らいせいとく）政権の外交政策については、59.4％が満足だとした。調査は外交部が民間に委託し、昨年12月20日から26日にかけ、全国22県市に住む20歳以上を