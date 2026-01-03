2026年1月３日、FC東京が浦和レッズからFW長倉幹樹を完全移籍で獲得。昨季は期限付き移籍で加わったストライカーが、2026シーズンも青赤軍団の一員として戦うことになった。今年６月にレンタル加入してから９月に負傷離脱（左足膝蓋骨骨折）するまでの活躍は称賛に値。優れた得点感覚でどん底のチームに光をもたらした働きはファン・サポーターの記憶にしっかりとインプットされている。そんな“救世主的存在”は、古巣・浦