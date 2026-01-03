JRAは3日、第75回（GIII、中山芝2000m）の枠順を発表した。アイルランドTでラヴァンダに続く2着に好走したアンゴラブラックは2枠2番、新潟牝馬Sを制し4連勝中のカネラフィーナは3枠3番、ディセンバーS2着から叩き2戦目となる7歳セン馬のグランディアは5枠8番から発走する。 ■8枠の2、3着に警戒 過去10年、最多3勝、連対数トップを挙げるのは4枠で【3.3.0.14】勝率15.0％、連対率30.0％をマーク。6番人気、8番