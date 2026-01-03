4月から自転車の交通違反に導入される「青切符」。これにより、傘差し運転や逆走、ながらスマホなど、これまで実態として見逃されることのあった違反行為に対する取り締まりの実効性が高まることになります。私たちにとって身近な乗り物「自転車」を巡る取り締まり環境は2026年どう変わっていくのでしょうか。■そもそも“青切符”とは？2026年4月から、自転車の交通違反にいわゆる「青切符」が導入されます。普段車を運転しない人