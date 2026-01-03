◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)今回の箱根駅伝では、予選会から勝ち上がった順天堂大学が3位入賞を果たし、3年ぶりのシード権を獲得。長門俊介監督は、選手らの激走から感じた思いを明かし、来年に向けて意気込みました。前回大会では10位と“7秒差”という僅差で11位となりシード権を逃した順天堂大学。今回は予選会を2位で通過し、出場を果たしました。往路は上位でタスキをつなぎ、6位でフィニッシュ。