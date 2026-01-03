第105回全国高校ラグビーは3日、準々決勝4試合を行い、ベスト4が出そろった。3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第一）が、準決勝では7大会ぶり日本一を狙う大阪桐蔭（大阪第三）と対決。過去7度優勝の東福岡（福岡第一）は京都成章（京都）と対戦する。▽準決勝組み合わせ東福岡―京都成章大阪桐蔭―桐蔭学園