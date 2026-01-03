◇第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会（3日、東大阪市花園ラグビー場）全国高校ラグビーは3日、準々決勝4試合が行われベスト4が出そろいました。第1試合の東福岡(福岡第1)対東海大相模(神奈川第2)は7-7で迎えた後半、5分にモールで押し込み東海大相模がリードを奪います。それでも東福岡は14分にNo.8須藤蒋一選手が突破しトライ。14−17と3点差とすると、26分には代わったばかりのSH・橋場璃音選手がパスダミーで相手を