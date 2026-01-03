元日本代表GKの小島伸幸氏（59）が、元日本代表・前園真聖氏（52）がパーソナリティーのYouTube「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」に出演。自身の選ぶベストイレブンを紹介した。1980年から2004年まで欧州と南米の王者がクラブ世界一をかけて戦う「トヨタカップ」が日本で開催されていた。現在はFIFAクラブW杯としてJリーグ王者も参加する規模となったが、小島氏は「（トヨタカップは）テレビでも見られない選手と同