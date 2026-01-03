2025年、特に目立って増えた特殊詐欺の被害。WEBを通じてのサイバー攻撃や、警察官を騙る電話詐欺。年末年始は特に注意が必要というそのワケは。 【写真を見る】パソコンが乗っ取られ口座のパスワードが盗まれる!? 突然現れる“ウィルス感染の警告” 年末年始に増える特殊詐欺被害の実態 （大石邦彦アンカーマン）「決して他人事ではありません。年末年始休暇の前後というのは、サイバー攻撃が2倍以上