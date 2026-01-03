1.スコティッシュフォールド 丸い顔に丸い目、折れ曲がった耳が特徴のスコティッシュフォールド。かわいらしい外見で人気の猫種です。とても人懐こく、知らない人にも寄っていくほど。穏やかな性格なので、飼いやすく、先住猫や他のペットがいても仲良くなれます。その反面、寂しがりやなのでひとりでの長時間のお留守番は苦手です。 スコティッシュフォールドというと折れ耳のイメージがありま