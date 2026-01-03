第102回箱根駅伝復路第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。同一チームによる2度目の3連覇は史上初。最終10区・折田壮太（2年）が優勝のゴールテープを切った。その時、右手は3本、左手は4本の指を立てていた。どういった意図があったのか。レース後の取材で明らかにした。「