3姉妹バンド、ハイムのベーシスト、エスティ・ハイム（39）が昨年の大晦日（12月31日）にテック企業家ジョナサン・レヴィンと結婚した。式はカリフォルニアで行われ、テイラー・スウィフトやスティーヴィー・ニックスら豪華ゲストが出席したという。 式の詳細は多くが非公開だが、ヴォーグ誌はエスティが姉妹のダニエルとアラナとともに、パリのルイ・ヴィトンのアトリエを訪れた様子を紹介。