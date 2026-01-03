◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）史上最長ブランク、６４年ぶりのシード獲得を目指した立大は、総合２０位に終わった。往路では序盤から苦しい戦いが続いて２０位。復路では鶴見中継所で４７秒間に合わずにタスキがつながらず、無念の繰り上げスタートとなった。９区を走っていた永井駿（４年）は「（９区の