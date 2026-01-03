◆全国高校ラグビー▽準々決勝桐蔭学園３２―２２東海大大阪仰星（３日・花園）桐蔭学園（神奈川第１）が、東海大大阪仰星（大阪第１）との前回決勝カード再戦を制して４強入りし、３連覇へあと２勝とした。桐蔭学園は８―７の前半終了間際、モールからフッカーの堂園尚悟（３年）がトライ。前半を１５―７で折り返した。後半も６分、堂園が抜けだし、ラストパスをもらったＣＴＢ坪井悠（３年）がトライ。その後、坪井がさ