順調だった東京での仕事と暮らしから一転、コロナ禍を機に“国境の島”（九州と韓国の間の対馬海峡に浮かぶ長崎県の島）と呼ばれる対馬へ移住した「庄司絵里加（愛称：えりやん）」さん（以下、えりやん）。現在はダンス教室を運営するほか、対馬のテレビ番組やFMパーソナリティ、バスガイド、狩猟など、さまざまなシーンでマルチな活躍を見せている。なぜ、対馬へ移住したのか。現在はどんな暮らしをしていて、何を目指してい