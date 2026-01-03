―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― 人生にはさまざまな山があり谷がある。今回届いたハガキの主は不登校の学生時代を過ごし、精神科病棟に入院。その後就労支援を受けながら資格を取得してタレント業を営んでいた男性。しかし、事務所が倒産し、仕事が途絶えてしまったという。悩める相談者に“外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報・外交のプロ・佐藤優が、その経験をもとに、ひとつの解を導き出す！◆精神疾患を抱える