年末年始をふるさとなどで過ごした人のUターンラッシュで、首都圏の高速道路では、渋滞が発生しています。【写真を見る】関東の高速道路で渋滞発生東北道・関越道は午後5時ピークに30キロ以上の渋滞予測年末年始のUターンラッシュ午後4時15分現在、▼中央自動車道・上りでは小仏TN付近で16キロの渋滞が発生しています。そのほか、▼東名高速道路・上り松田バス停付近で21キロ▼関越自動車道・上り高坂SA付近で15キロの渋滞が発