―［誰が為にか書く〜北関東の山の上から〜］― 都市部の生活に疲れ、人間らしい暮らしをしたい人の地方への関心が高まっている。そんななか猟師免許を持ち、北関東の山間部で狩猟生活をしながら役者業をし「山の中で楽しく遊んで暮らしているだけ」と話す東出昌大のもとには、山の生活に憧れ、彼の生き方に共感した仲間が集まる。ここでは、東出昌大の実体験をもとに綴ったSPA！の人気連載を公開。今回は冬山の怖さについて。体験