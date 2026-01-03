大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年1月15日記事は取材時の状況）＊＊＊テレワークの普及により、地方に移住するのも珍しくない時代になった。ただ、もちろんうまくいく人ばかりではない。秋田県在住の山岡源太さん（仮名・30代）は、移住をきっかけに思わぬ事態に直面した経