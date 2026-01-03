堂本剛が3日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ正月SP」（関西ローカル）に出演した。ダウンタウン浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。浜田は奈良出身の堂本と「奈良トーク」を展開した。浜田が「鹿を大事にされている」と振ると、堂本は「大事ですよ。鹿さんは神の使いですから」と答えた。「奈良の鹿」は春日大社の神の使いである「神鹿（しんろく）」として大切に保護されてきた。浜田が「お料理で