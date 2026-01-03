日本道路交通情報センターによりますと、きょう（3日）午後3時10分ごろ、山陽自動車道（上り）鼓山トンネル付近で乗用車3台とバイク1台が絡む事故がありました。 【地図をみる】山陽自動車道（上り）鼓山トンネル付近で乗用車など4台が絡む事故 この事故で車線規制が行われていて、現場付近を先頭に約4キロの渋滞が発生しているということです（午後3時50分現在） また、Uターンラッシュに伴い、二子トンネル付近を