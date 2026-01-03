LOTポーランド航空は、ボーイング737-8型機の新しい客室内装を公開した。ポーランドの自然景観、特にタトラ山脈と、銅色と琥珀色に映える日の出の温かみのある輝きにインスピレーションを得た。ワルシャワとシカゴのラウンジと統一したデザインとしている。イギリスのタンジェリンが手掛けた。座席はレカロ・エアクラフト・シーティング製の「R2」を採用した。軽量構造で人間工学を考慮し、高い機能性を備えた。デジタルデバイスホ