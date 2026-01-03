ソラシドエアは、5月19日搭乗分から運賃をリニューアルする。予約変更可能で当日まで予約ができる「スタンダード」、予約変更不可で前日まで予約ができる「ソラバリュー」、同じく28日前まで予約ができる「アーリーソラバリュー」を設定する。いずれも小児割引は25％、障がい者割引は20％が割引となる。また、指定する路線・経由地で乗り継ぐ場合に利用できる乗り継ぎ運賃を設定する。往復運賃も用意し、往路の到着地と復路の出発