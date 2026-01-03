巨人の門脇誠内野手が３日、母校・創価大のグラウンドで始動した。同校ＯＢの小川（ヤクルト）らともに自主トレ。「特別な思いはないですけど、またここからスタートという気持ちです」と気を引き締めた。今年のテーマに「繋」の一字を掲げ「沖縄の自主トレに１か月行って、人との繋がりをすごく肌で感じる機会が多かった」と理由を明かした。昨年１２月に沖縄・津堅島（つけんじま）で自主トレを行い島民と交流した門脇は「試