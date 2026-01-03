米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」は２日（日本時間３日）、３月に開催されるＷＢＣの優勝チームを予想。「ドミニカ共和国が日米を台無しにするＷＢＣ決勝リマッチ」と日本は連覇を逃すと報じた。「前回王者の日本は２０２６年ＷＢＣに大谷翔平と山本由伸が出場する。米国のロースターはアーロン・ジャッジ、カル・ローリー、ボビー・ウィット・ジュニア、カイル・シュワバー、タリク・スクバル、ポール・スキーンズといった選手たち