第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で６位だった駒大の藤田敦史監督が、エース・佐藤圭汰（４年）に感謝の言葉を送った。大会１か月前に疲労骨折した佐藤は急ピッチで調整。３日の復路は１０区に起用されると、１時間７分３１秒の区間新記録を樹立した。指揮官は「直前まで状態がわからなかった」というが「本当に頼もしかった。４年間やってきて、しかも最後のレースだったので、本当に１年生の時からすごかっ