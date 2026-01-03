プレジャーボートが海岸に乗りあげる（玉野海上保安部提供） 3日朝、瀬戸内海の地竹ノ子島（岡山市東区）の海岸にプレジャーボートが乗りあげました。 午前6時ごろ、プレジャーボートの船長から「地竹ノ子島海岸に乗りあげたので救助してほしい」と玉野海上保安部に通報がありました。 巡視艇が出て、乗っていた船長ら2人を救助しました。２人ともけがはありませんでした。