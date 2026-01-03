花々が咲き誇る瞬間の生命力を閉じ込めたような、NARSの新作コレクションが2026年1月16日に登場。アフターグローセンシュアルシャインリップスティックとブラッシュNに加わる全13種は、情熱的でセンシュアルなカラーが魅力です。春を待ちわびるようなみずみずしい発色や、ひと塗りで印象を変える大胆な色気が詰まったラインナップ。挑発的にも可憐にも、思いのままに仕上げられるカラーが、バレンタインの