海外で年を越した人などで混雑する成田空港の国際線到着ロビー＝3日午前年末年始を古里や行楽地で過ごした人のUターンラッシュが3日、ピークを迎え、上りの新幹線で満席が相次ぐなど駅や空港は大きな荷物を持った利用者で混雑した。連休を満喫した人からは笑顔が見られ、被災地に帰省した人からは災害のないことを願う声も。高速道路は西日本で大雪による立ち往生が起きた。新大阪駅は東京方面に向かう乗客で混み合った。堺市