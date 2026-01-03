お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」内村光良（61）が2日放送のTBS「『ウンナンの気分は上々。』ご無沙汰しておりましたSP」（深夜0・20）に出演。相方・南原清隆（60）との関係について明かした。この日は23年ぶりとなる内村、「ネプチューン」名倉潤、「さまぁ〜ず」の大竹一樹の3人が2003年に行ったサーフィン旅を実施した。ロケ終盤、おいしい料理を堪能する中、名倉は「ウッチャンナンチャンって、正直言ってどっちが