J1アビスパ福岡は3日、MF名古新太郎（29）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。福岡は昨年契約していた日本人選手との交渉を終えた。日本代表DF安藤智哉がドイツ1部のザンクトパウリに完全移籍したほか、6年在籍したGK村上昌謙が京都へ、攻撃の要として3年プレーした紺野和也が川崎へ移籍するなど、主力の流出が相次いだ。一方でFC東京からDF岡哲平を期限付き移籍で獲得。神戸のGKオビ・パウエルオビンナ