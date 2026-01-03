◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)総合4位となった早稲田大学・花田勝彦監督が、「去年以上に本当に悔しいレース」と今大会を振り返りました。早稲田大学は今大会、4区で日本人歴代トップのタイムをマークした鈴木琉胤選手(1年)の活躍などで往路2位。しかし「ずっと苦しい展開で、最後は胃が痛かった」と花田監督が語ったように復路では順位を上げることが出来ず、優勝した青山学院大学とは6分55秒差の総合4