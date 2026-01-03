「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）シード権争いは２枠を巡り３校による激しい争いが繰り広げられたが、往路１７位だった帝京大が復路で驚異的な追い上げをみせ、９位で３年連続シード権を獲得。残る１枠には日大が１０位に滑り込み、１４年大会以来１２年ぶりのシード権を獲得した。中央学院大は最後に力尽きて、１１位。１０位日大とは５５秒差だった。ただ、最終盤の日本テレビの中継が混乱を呼んだ