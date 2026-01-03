レーカーズの八村塁（NBAE提供・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは2日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は右ふくらはぎ痛のため本拠地ロサンゼルスでのグリズリーズ戦を欠場した。昨年12月30日のピストンズ戦から2試合連続の欠場となった。新年初戦のレーカーズは128―121で勝ち、21勝11敗とした。