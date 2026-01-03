スペイン・マドリードの高層ビル横に見えたスーパームーン＝2018年1月/Paul Hanna/Reuters（CNN）米農事歴によると、2026年最初の満月「ウルフムーン」が米東部時間3日午前5時3分（日本時間3日午後7時3分）にピークを迎える。また、しぶんぎ座流星群も3日午後4〜7時（日本時間4日午前6〜9時）にかけて見ごろを迎える。1月のウルフムーンは、今年最初のスーパームーンでもある。スーパームーンとは、通常よりも地球に近く、より大き