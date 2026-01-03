永谷園が自主回収する「おとなのふりかけ紅鮭」永谷園は3日、「おとなのふりかけ紅鮭」のパッケージに「辛子明太子」のふりかけを誤って封入していたとして、6360個を自主回収すると発表した。「辛子明太子」には小麦を使用しているため、アレルギーを持つ消費者は口にしないよう注意を呼びかけている。回収対象は、賞味期限が2026年10月で、かつ「20A」と併記されている商品。25年12月末に取引先からの指摘で発覚した。製造ラ