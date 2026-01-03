米大リーグ（MLB）・パドレスのダルビッシュ有が、自身のXを更新し、我が子と消防車に乗ったオフショットを投稿した。【写真】イケメンの雰囲気！ダルビッシュ有＆息子たちの3ショット帰国中のダルビッシュは、Xで「車が大好きな末っ子が消防車を見たいと言うので前日から約束し、大晦日の早朝に娘と3人で麻布消防署へ。見れたらラッキーだなぐらいで向かい、着いたらたまたま職員の方が外にいて「特別に乗ってもいいですよ」